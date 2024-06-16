قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنيا إلى المحافظات 

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» في نطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية».

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 7105 بطاقات رقم قومي، و23 ألفا و35 مصدرًا مميكنًا، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من 22 يونيو 2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت عن استخراج وتوصيل 906 بطاقات رقم قومي، و148 مصدرًا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية، وإيفاد مأموريات لـ38 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ302 مواطن ومواطنة، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ322 مواطن ومواطنة من ذوي الهمم.