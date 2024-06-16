«صامدون رغم القصف».. أطفال غزة يحتفلون بعيد الأضحى وسط الأنقاض

معاناة كبيرة يعيشها أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ورغم ذلك فإن الألم والحسرة لم يمنعهم من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وإحياء الشعائر، ففى إحدى الشوارع خرج مجموعة من الأطفال للاحتفال بالعيد مرتدين ملابسهم الجديدة.

احتفال أطفال غزة بعيد الأضحى المبارك

«الله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا».. هكذا ظهر أطفال غزة في مقطع الفيديو وهم يرددون الشعائر أثناء تجولهم بالشوارع وعلامات السعادة تسيطر عليهم، الأمر الذي أثبت مدى قوة الشعب الفلسطيني الذي ما زال صامدًا رغم جرائم العدوان الإسرائيلي.

مشاهد من تكبيرات العيد في شمال غزة pic.twitter.com/hKS7i9WwE6 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 16, 2024

التفاعل مع مقاطع الفيديو

تفاعل عدد كبير من راود مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الخاص بأطفال غزة، لتنهال عليهم التعليقات الإيجابية التي جاءت كالتالي: «عيدكم مبارك يا أحبابي»، وكذلك «الله يحفظكم ويجعل أيام كلها عيد والنصر قريب»، وأيضا «حلوين ماشاء الله عليكم».

واحتفل أيضا أهالي شمال غزة بعيد الأضحى المبارك، إذ أدوا صلاة العيد وسط الركام والمنازل المدمرة، لقطات مأساوية وفي نفس الوقت أثبت قوة هذا الشعب، ومدى حرصهم على أداء الصلاة، فالأطفال يصطفون بجانب أبائهم والفتيات يصطفون بجانب بعضهم البعض مرتدين ملابس الصلاة.

وأصبحت الحياة في غزة شبه منعدمة منذ بدء حرب العدوان الإسرائيلي التي راح ضحيتها أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة بالقطاع، ودمرت معظم الإنتاج الزراعي والغذائي في غزة، الأمر الذي دفع الناس إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية من الدول المجاورة.