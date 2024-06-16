موعد عمل الشهر العقاري عقب إجازة عيد الأضحى.. ما الخدمات المتاحة؟

تنتهي إجازة عيد الأضحي المبارك 2024، يوم الخميس المقبل، بالاضافة إلى يوم الجمعة وهو إجازة رسمية، ونشرح لكم في التقرير التالي موعد بدء عمل الشهر العقاري عقب إجازة العيد والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

موعد عمل الشهر العقاري عقب إجازة عيد الأضحى 2024

وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، يوم الخميس المقبل، يبدأ الشهر العقاري في استقبال المواطنين بدءًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وذلك في كل الفروع على مستوى الجمهورية سواء الفروع المميكنة وغير المميكنة.

خدمات الشهر العقاري عقب إجازة عيد الأضحى 2024

ويقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات للمواطنين، بينها تحرير التوكيلات الرسمية بأنواعها: «قضايا - خاص بالتصرف للنفس والغير - توكيل رسمي عامل شامل + بنوك»، وغيرها من التوكيلات، كما يُمكن تحرير عقود البيع المسجلة وإثبات التاريخ وغيرها من التعاملات.

و يقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات، مثل حجز دور دون الذهاب إلى الشهر العقاري، وذلك من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، لسهولة تنفيذ المعاملات.