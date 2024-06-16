3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب

تناول اللحوم بأنواعها المختلفة من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتفنن في طهيها بأشهى الوصفات، وتتنوع قطعيات اللحوم بحسب رغبة كل فرد، ومن بين هذه اللحوم، تحتل الكبدة مكانة خاصة على مائدة الإفطار بعد الذبح، إذ يفضلها الكثيرون لنكهتها المميزة وفوائدها الغذائية العالية فهي غنية بالبروتين، والحديد، وفيتامين أ، لكن هناك فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.

فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى

ويقول الدكتور عبدالسلام عاطف، بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، إنّ الكبدة تحتوى على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية كبيرة، فهي العضو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم، ولا تخزن السموم بداخلها على عكس ما هو شائع، لكن هناك فئاتٍ ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى تتمثل في الآتي:

الحوامل

ينصح الدكتور بمديرية الطب البيطري الحوامل بعدم تناول الكبدة لاحتوائها على كمية كبيرة من فيتامين A، الذي يمكن أن يؤثر على صحة الجنين.

مرضى القلب

ونظرًا لأنّ الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، يحذر «عبدالسلام» مرضى القلب من تناولها، لاحتوائها على نسبة من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

المصابون بالنقرس

وبالنسبة للمصابين بالنقرس، يُنصح أيضًا بتجنب تناول الكبدة خلال عيد الأضحى لأنّها تزيد من مستوى حمض اليوريك في الجسم.

فوائد تناول الكبدة

وبخلاف الفئات المذكورة والممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى، يوضح الدكتور عبدالسلام عاطف فوائد تناول الكبدة التي تتمثل في الآتي:

- تحتوي الكبدة على فيتامين B12، الذي يساهم في تكوين الـ DNA والخلايا الحمراء في الدم، ويعزز وظائف المخ الصحية.

- تحتوي الكبدة على فيتامين A، الذي يعزز سلامة النظر ووظائف القلب والكلى.

- تحتوي الكبدة على فيتامين B2، الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين الخلايا والأنسجة.

- الكبدة أيضًا تحتوي على نسبة عالية من الحديد السهل الامتصاص والبروتين، الذي يعزز صحة العضلات والأنسجة.