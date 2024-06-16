فيلم أهل الكهف يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر بأول أيام عيد الأضحى

حقق فيلم أهل الكهف المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، وذلك خلال ماراثون أفلام عيد الأضحى 2024، والتي تصدرها فيلم ولاد رزق بإيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه خلال يوم، يليه فيلم اللعب مع العيال بنحو 900 ألف جنيه، وعصابة الماكس بنحو نصف مليون جنيه.

وحقق فيلم أهل الكهف، في وقفة عيد الأضحى أمس السبت إيرادات تبلغ 224 ألف و760 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وعلى مدار 4 أيام عرض بالسينما حقق نحو مليون جنيه إيرادات.

أبطال فيلم أهل الكهف

يضم فيلم أهل الكهف مجموعة من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، أحمد عيد، محمد ممدوح، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد فراج، صبري فواز، مصطفى فهمي، محمود حميدة، هاجر أحمد، مأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، إنتاج محمد رشيدي.

قصة فيلم أهل الكهف

تدور قصة فيلم أهل الكهف، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.