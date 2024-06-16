إجازة 14 يوما بعد عيد الأضحى للعاملين في الدولة.. اعرف التفاصيل

مفاجأة سارة تنتظر الموظفين العاملين بكل قطاعات الدولة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، والمقرر أن تنتهي رسميا يوم الخميس 20 يونيو، وعلى أرض الواقع تنتهي يوم السبت 22 يونيو، على اعتبار أن الجمعة راحة في كل القطاعات.

5 ملايين موظف يحصلون على 14 يوم إجازة

وقالت مصادر حكومية، في تصريحات لـ« الوطن» إن المفاجأة السارة التي تنتظر أكثر من 5 ملايين موظفي الجهاز الإداري للدولة، من العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تتمثل في حصولهم على عدد أيام إجازات وعطلات رسمية، تصل إلى 14 يومًا إجازة مدفوعة الأجر كاملا.

14 يوما إجازة بأجر كامل بعد عيد الأضحى

أضافت المصادر، أنه وفقا لإحصاء العطلات والإجازات الرسمية، للأجندة الرسمية بموقع رئاسة الجمهورية 2024، فإن أول إجازات وعطلات رسمية يحصل عليه الموظفون بالدولة بأجر كامل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تأتي على النحو التالي:

1- الجمعة 21 يونيو 2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

2- السبت 22 يونيو 2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

3- الجمعة 27 يونيو 2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

4- السبت 28 يونيو2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

5- الخميس 4 يوليو 2024 (إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو، ومرحلة من يوم الأحد 30 يونيو، لسابق قرار وزاري بترحيل الإجازات التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع).

6- الجمعة 5 يوليو2024 ( عطلة رسمية بأجر كامل).

7- السبت 6 يوليو2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

8-الجمعة 12يوليو 2024 ( عطلة رسمية بأجر كامل)

9-السبت 13 يوليو 2024 ( عطلة رسمية بأجر كامل)

10- الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

11- السبت 20 يوليو 2024(عطلة رسمية بأجر كامل)

12- الخميس 25 يوليو 2024 (مرحلة من يوم الثلاثاء 23 يوليو بمناسبة ثورة 1952 )

13-الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة رسمية بأجر كامل)

14- السبت27 يوليو 2024 ( عطلة رسمية بأجر كامل).

جدير بالذكر أن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية، 81 لسنة 2016 ، نصت على أحقية الموظف لإجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.