عائد تراكمي 100%.. تفاصيل الشهادة الرباعية المقدمة من البنك العربي الأفريقي الدولي

أتاح البنك العربي الإفريقي الدولي العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الشهادة الرباعية، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

عائد تراكمي

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5.000 جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف في آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.

وتصل مدة الشهادة إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع في الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.