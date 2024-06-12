قرار جديد من «CIB» بشأن أسعار الفائدة على الشهادات.. اعرف التفاصيل
كتب:
منة العشماوي
06:36 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
بنك CIB
كشف البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي عن انخفاض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بسبب إعلان تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى في عامين، ليسجل 27.1% بنهاية مايو 2024.
ونرصد في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة بعد تخفيضها بحسب الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي CIB.
أسعار الفائدة بعد تخفيضها في بنك CIB
- جاءت سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية التي يطلق عليها اسم برايم 20% بدلا من 22% بحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
- وسعر الفائدة على الشهادة الثلاثية بلس 21% بدلا من 23%، والحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.
- وتراجع سعر الفائدة على الشهادة بريميم الثلاثية إلى 22% بدلا من 24%، وبالنسبة الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.