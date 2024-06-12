رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قرار جديد من «CIB» بشأن أسعار الفائدة على الشهادات.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
06:36 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
بنك CIB

بنك CIB

كشف البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي عن انخفاض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بسبب إعلان تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى في عامين، ليسجل 27.1% بنهاية مايو 2024.

ونرصد في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة بعد تخفيضها بحسب الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي CIB.

أسعار الفائدة بعد تخفيضها في بنك CIB

- جاءت سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية التي يطلق عليها اسم برايم 20% بدلا من 22% بحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

- ⁠وسعر الفائدة على الشهادة الثلاثية بلس 21% بدلا من 23%، والحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

- وتراجع سعر الفائدة على الشهادة بريميم الثلاثية إلى 22% بدلا من 24%، وبالنسبة الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

اقرأ المزيد:

قرار جديد من البنك التجاري الدولي عند السحب من ماكينات ATM.. اعرف التفاصيل

يصل لـ32 ألف جنيه.. تفاصيل أعلى عائد على ودائع البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي: البورصة المصرية تحقق ارتفاعات قياسية بعد قرار «المركزي»

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي cib.. الدولار يسجل أكثر من 47 جنيها
بقلم منة العشماوي