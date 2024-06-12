«الفيدرالي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، في اجتماعه السابع على التوالي، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي

وقال الفيدرالي الأمريكي، في بيانه اليوم، إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% من شأنه أن يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية.

تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

وتثبيت الفائدة اليوم يعتبر الرابع خلال عام 2024، والسابع على التوالي.