رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الفيدرالي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:12 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
البنك الفيدرالي الأمريكي

البنك الفيدرالي الأمريكي

صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، في اجتماعه السابع على التوالي، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي

وقال الفيدرالي الأمريكي، في بيانه اليوم، إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% من شأنه أن يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية.

تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

وتثبيت الفائدة اليوم يعتبر الرابع خلال عام 2024، والسابع على التوالي.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب تتجه للانخفاض عالميا قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

الدولار يصل إلى أعلى مستوياته عالميا.. وينتظر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات التضخم
بقلم شوشة عبدالواحد