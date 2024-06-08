أسباب قرار خفض الفائدة بـ«المركزي الأوروبي».. أستاذ اقتصاد يوضح

في خطوة لم تحدث من قبل عام 2019، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفضه لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليسجل 3.75%، الأمر الذي تماشى مع التوقعات وفق اجتماعات فرانكفورت قبيل فترة قصيرة، وبالرغم من وجود ضغوط تضخمية مستمرة بمنطقة اليورو مكونة من 20 دولة، حيث خفَّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لـ3.75%.

أستاذ اقتصاد: المجتمع الأوروبي يمر بمشكلة اقتصادية

من جانبه، يقول محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، إن البنك الأوروبي كان لزاما عليه تخفيض سعر الفائدة، وكان من المتوقع أن تكون بنسبة 50%، لكنه خفضها بنسبة 25%، ذلك لأن المجتمع الأوروبي يمر بمشكلة اقتصادية نتيجة وجود مشكلة سياسية كبيرة، كما أن أوروبا دخلت في حروب غير مباشرة مع روسيا من خلال تمويل أوكرانيا، ما أدى إلى وجود عبء كبير على خزانة الدول الأوروبية.

وأضاف «السلموني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من لندن، أن ذلك الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المهمة وارتفاع الفائدة في السوق الأوروبية، ما أدى لوجود مشكلة كبرى تخص المستثمرين الأوروبيين والمواطنين في أوروبا، حيث إنهم يمتلكون 85% من العقارات، وأدى ارتفاع الفائدة إلى تقليل الدخل الخاص بهم، كما زاد من أسعار السلع والخدمات في السوق الأوروبية.

السلموني: هناك انخفاض في نمو الاقتصاد والإنتاج في أوروبا

وأوضح أن هذا تسبب في وجود انخفاض بنمو الاقتصاد والإنتاج في أوروبا، حتى وصلت نسبة الإنتاج في أوروبا لنسبة 1%، ما كان لزاما على البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة في هذا الوقت.

وأكد أن المركزي الأوروبي لم يخفِّض الفائدة منذ 3 أشهر خوفا من ارتفاع الأسعار في أوروبا، وحتى لا يعيد زيادة التضخم الاقتصادي بين المواطنين هناك.