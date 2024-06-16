الإفراج عن 4199 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى كتب: محمد بركات 02:51 م | الأحد 16 يونيو 2024 نزلاء مراكز الإصلاح أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 4199 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الداخلية»: ضبط كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة داخل مصنع ومخزنين بالجيزة «الداخلية» توجه قوافل لتوزيع هدايا على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى (صور) استعدادات أمنية مكثفة لوزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين عيد الأضحى «الداخلية» تُنهي استعدادات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو) «الداخلية» تكشف تفاصيل انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الاجنبي بـ5 ملايين جنيه الداخلية وزارة الداخلية بقلم محمد بركات