4 طرق لإزالة مادة الصمغ من الجلد نهائيا.. «مش هتاخد 10 دقائق»

الصمغ أو المعروف بـ«الأمير» من أقوى المواد اللاصقة التي يجري استخدامها في لصق الأشياء المنزلية المتخلفة، لكن أحيانًا يقع بعض من الصمغ على الجلد ولا يمكن إزالته بسهولة، ما يجعل القلق والخوف يسيطر على الكثيرين، لدرجة أنّ البعض يظل لساعات طويلة يحاول غسل الجلد لإزالته، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، حيلًا بسيطة تساعد على إزالة «الأمير» من الجلد.

التخلص من الأمير من الجلد

يمكن إزالة «الأمير» أو الصمغ من الجلد من خلال طرق مختلفة، ومنها دهن اليدين بزيت الزيتون أو الزيت النباتي ثم فركهما لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك نغسلهما بالماء الفاتر والصابون، إذ يساعد ذلك على إزالة الصمغ الملتصق بالجلد أو اليدين، حسب ما ورد على موقع «cleanipedia».

الفازلين يعد من الطرق التي تساعد على إزالة الصمغ من الجلد، إذ يضع الشخص الفازلين على المناطق التي وقعت عليها قطرات «الأمير»، ثم نفرك المكان ومع مرور الوقت سيزول الصمغ منه بسهولة.

الماء الدافئ والصابون

استخدام الماء الدافئ والصابون أيضًا من الطرق التي تساعد على إزالة «الأمير» من الجلد، وذلك من خلال وضع ملعقة كبيرة من الصابون السائل في وعاء مملوء بالماء الدافئ، وبعد ذلك يجري نقع اليدين في الماء والصابون لمدة تترواح من 30 إلى 60 ثانية.

وجاء من ضمن الطرق التي تعمل على إزالة الصمغ من الجلد، نقع اليدين أو المكان الذي يُسكب عليه الصمغ بالماء المثلج لمدة خمس دقائق، وذلك لأنه يعمل على تبريد الصمغ وتجميده وتقلصه لضمان زواله سريعًا، وأيضًا يمكن استخدام عصير الليمون لأنّ خصائصه الحمضية تساعد على إزالة الصمغ من اليد.