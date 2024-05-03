4 خطوات للتخلص من الجلد الميت حول الأصابع.. السر في الماء الدافئ

يعاني كثيرون من مشكلة تراكم الجلد الميت حول الأصابع؛ والذي يسبب لهم حالة من الحرج، نتيجة المظهر غير الجذاب الذي يبدو على الأيدي، غير أن العديد من الأشخاص قد يصابون بالقلق من التعامل مع الآخرين عند رؤية تلك القشور أسفل الأظافر، ظنًا منهم بأنها ناجمة عن مرض خطير.

إزالة الجلد الميت حول الأصابع في 4 خطوات

وبحسب ما ورد على موقع «stylecraze»، فإنّه التخلص من الجلد الميت حول الأصابع والحفاظ على رطوبة الجلد يكون من خلال 4 خطوات، هي:

1- نقع اليدين:

املأ وعاءً بالماء الدافئ مع إضافة بعض قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وانقع يديك في هذا المزيج لمدة 10 إلى 15 دقيقة؛ إذ يساعد ذلك على تليين الجلد الميت وجعله أكثر سهولة في الإزالة.

2. تقشير اليدين:

استخدم مقشرًا لطيفًا مخصصًا لليدين أو اصنع مقشرًا منزليًا من السكر وزيت الزيتون، ثم دلك يديك بلطف بحركات دائرية باستخدام المقشر لمدة 2-3 دقائق، وركز على المناطق التي يتراكم فيها الجلد الميت، مثل حول الأظافر وبين الأصابع، وبعدها اغسل يديك جيدًا بالماء الدافئ.

3- إزالة الجلد الميت:

بعد تقشير اليدين، استخدم فرشاة تقشير ناعمة أو قطعة قماش مبللة لإزالة الجلد الميت الزائد، ولكن كن لطيفًا ولا تضغط بشدة على الجلد.

4- ترطيب اليدين:

بعد إزالة الجلد الميت، تأكد من ترطيب يديك بكريم مرطب غني، وركز على المناطق الجافة، مثل حول الأظافر وبين الأصابع، ويمكنك وقتها استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب عميق، مع تكرار عملية الترطيب هذه بانتظام للحفاظ على نعومة يديك ومنع تراكم الجلد الميت.

الحفاظ على صحة الجلد ونعومته

وللحفاظ على نعومة الجلد بشكل عام، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها، منها: