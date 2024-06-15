«الصحة» تحذر من خطورة الشمس على الجلد.. وخبير يكشف أبرز الأضرار

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام؛ منعا للإصابة بالمشاكل والمضاعفات الصحية الخطيرة على الجلد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن التعرض لأشعة الشمس يكون مفيدا في الأوقات التي ينصح بها الأطباء فقط، بينما هناك أوقات التعرض المبالغ فيه لأشعة الشمس يسبب مشاكل صحية ومرضية تؤثر سلبا على صحة الجلد بشكل عام.

خطر كبير على صحة الجلد

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية، إن التعرض للشمس يمثل خطرا كبيرا على صحة الجلد ويسبب حروقا من الدرجة الثانية أحيانا وتصل خطورة التعرض للشمس إلى حد الإصابة بسرطان الجلد والحروق، إضافة إلى زيادة حب الشباب وانتشار التصبغات وظهور التجاعيد فضلا عن زيادة النمش الذي يظهر عند أصحاب البشرة البيضاء، كما يزيد من قشرة الرأس، مشيرا إلى أن الوقت الصحيح للتعرض للشمس قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة الخامسة مساء بمعنى أن الفترة الخطرة للتعرض للشمس هي من 10 إلى 5 مساء وننصح دائما بتفادي التعرض للشمس في هذا الوقت .

أضاف أن الشمس لها فوائد عديدة منها أنها مضادة للإصابة بالاكتئاب كما أن 90% من فيتامين «د» نحصل عليها بسبب التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة كما أنها تحفز الجسم على مواجهة السمنة والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وقال: «ينبغي الحرص على ارتداء الواقيات الشمسية والنظارات وكذلك استخدام المرطبات الجلدية وكريمات الحماية منعا لحدوث أي إصابات أو مضاعفات صحية مثل غمقان الجلد والحروق من الدرجة الثانية»، وتابع: «عند ظهور إحمرار وفقاعات على سطح الجلد يجب التوجه فورا للمستشفى وهو ما يتطلب أسبوعا بحد أقصى للعلاج والتعافي التام».

شرب كميات معقولة من المياه

ونصح بضرورة شرب كميات معقولة من المياه خاصة عند التعرض لأشعة الشمس، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن التعرض لحروق الشمس سيزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، مشيرا للفرق بين حروق الشمس والتسمم الشمسي، قائلا: كلاهما ينتج عن قضاء الكثير من الوقت في الشمس مع حماية غير كافية أو عدم وجود حماية على الإطلاق.

ونصح بالابتعاد عن الشمس وشرب الكثير من الماء والراحة وفي حالة التعرض لحروق الشمس، ويمكن اللجوء إلى وضع كمادات باردة أو هلام الصبار أو الكريمات الخالية من العطور.