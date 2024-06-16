وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز بعد صراع مع المرض

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني برحيل الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع المرض.

جمعية المؤلفين والملحنين تنعي رحيل عمرو عبدالعزيز

ونعى عدد كبير من الفنانين والفاعلين في المجال الفني، من بينهم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، وفاة عمرو عبدالعزيز. وقالت الجمعية في بيان «تتقدم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بخالص التعازي لأسرة ومحبي الموسيقار عمرو عبد العزيز».

وتابع البيان: «كان رجلا يحبه الجميع وكان شريكا في اعمال نجحت واضافت لنا جميعا نجاح وانتشاراسكنه الله فسيح جناته وتقبله بافضل قبول».

ومن جانبه، كتب المخرج حازم طايل، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا «توفى إلى رحمة الله الصديق والأخ وعشره السنين كلها اخي وحبيبي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز.. ربنا يرحمك ويكرم نزلك يا حبيبي عانيت مع المرض كتير ربنا يرحمك.. برجاء الدعاء».

أما العازف محمود السرور، نعى الموسيقار الراحل بكلمات مؤثرة، قائلا: «مع السلامة يا صاحبيرفيق الدرب وصديق العمر الموزع الموسيقى الكبير عمرو عبد العزيز في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».