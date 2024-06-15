وفاة الكاتب السوري فؤاد حميرة نتيجة أزمة قلبية حادة

«ده الموت حلو ياولاد».. كانت التدوينة الأخيرة التي نشرها الكاتب السوري، فؤاد حميرة، عبر صفحته على «فيسبوك»، قبل ساعات قليلة من وفاته، لذا تصدر نبأ رحيله محركات البحث.

ورحل اليوم الكاتب السوري فؤاد حميرة فجأة دون سابق إنذار، نتيجة أزمة قلبية حادة، في منزله بالقاهرة، حيث كان يقيم في مصر منذ سنوات، وهو الأمر الذي تعجب له أصدقاءه، خلال نعيهم له عبر التعليقات على التدوينة الأخيرة، أو عبر تدوينات نشروها، مثلما نشر السيناريست سامر رضوان: «الفجيعة تأكل قلبك كل يوم، وتزاد اتساعا ودمعا كلما رحل واحد من الأصدقاء الجميلين».

وقدم فؤاد حميرة، عدد من الأعمال الفنية البارزة من بينها مسلسل الزبال مع المنتج صادق الصباح، الذى يعتبر قصة واقعية تدور حول كيفية تصنيع الديكتاتور، وذلك من خلال حياة شاب دمشقى يدعى (قسيم)، يعمل بنقل روث الحيوانات والذى كان يستخدم سمادا زراعيا من بلدة (تلفيتا) في ريف دمشق إلى منطقة أخرى تسمى (بساتين الغوطة).