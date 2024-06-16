رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفاة شقيقة الإعلامي محمد علي خير.. موعد ومكان الجنازة

كتب:

هبة أمين
02:20 م | الأحد 16 يونيو 2024
محمد علي خير

محمد علي خير

تُوفيت شقيقة الكاتب والإعلامي محمد علي خير، منذ قليل، حسبما أعلن عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشارك الإعلامي بعض التفاصيل المقتضبة التي تتعلق بالجنازة والعزاء.

وكتب محمد علي خير، عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ماتت أختي صباح اليوم، فضلًا أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

موعد ومكان الجنازة والعزاء

وأشار إلى أنّ العزاء سيكون في المقابر بناء على وصيتها، موجهًا اعتذاره إلى أصدقائه ومتابعيه، لعدم الرد على التليفون، نظرًا للظروف التي يمر بها.

اقرأ المزيد:

محمد علي خير: «القاهرة الإخبارية» حجزت مكانا على خريطة القنوات الرائدة

محمد علي خير يعرض تقريرا عن شاب فقد قدميه في حادث: «ربنا أخد مني حاجة وأعطاني ألف»

لتغطية القضايا والأحداث.. «كلام بالمصري» لـ محمد علي خير على الراديو 9090

أستاذ اقتصاد عمراني لـ محمد علي خير: فكرة المدن الجديدة نشأت لانتقاص الكثافات السكانية

ابنة سيد مكاوي لـ محمد علي خير: والدي سجل 120 حلقة من «المسحراتي»

ابنة سيد مكاوي لـ محمد علي خير: والدي علمني سواقة السيارة رغم فقدانه للبصر
بقلم هبة أمين