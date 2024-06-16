وفاة شقيقة الإعلامي محمد علي خير.. موعد ومكان الجنازة

تُوفيت شقيقة الكاتب والإعلامي محمد علي خير، منذ قليل، حسبما أعلن عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشارك الإعلامي بعض التفاصيل المقتضبة التي تتعلق بالجنازة والعزاء.

وكتب محمد علي خير، عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ماتت أختي صباح اليوم، فضلًا أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

موعد ومكان الجنازة والعزاء

وأشار إلى أنّ العزاء سيكون في المقابر بناء على وصيتها، موجهًا اعتذاره إلى أصدقائه ومتابعيه، لعدم الرد على التليفون، نظرًا للظروف التي يمر بها.