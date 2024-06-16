حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك.. ويرمون جمرة العقبة الكبرى 

يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة، حيث مكث الحجاج فى مشعر منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى.

بعثة حج الجمعيات الأهلية

وأكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحجاج تحركوا من عرفات إلى مزدلفة، ثم توجهوا إلى منى ورموا جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا في منى يومين للمتعجلين و3 أيام لغير المتعجلين، لافتًا إلى أن نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات، عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأوضح «عبد الموجود» أن البعثة أعدت جدولًا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمى الجمرات فى اليوم الثاني من أيام التشريق للمتعجلين، ونقلهم إلى فنادقهم فى مكة المكرمة بنسبة 50% من الحجاج، والباقي سيتم نقلهم بعد انتهاء اليوم الثالث، فيما قامت إدارة البعثة بتوصيل أتوبيسات أصحاب الأعذار إلى مقر فندق الإقامة، بعد الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم لمن يؤدي عنهم رمي الجمرات.

مشروبات ساخنة وباردة ومرطبات

وأشار «عبد الموجود» إلى أن مشعر منى يتميز بتسهيلات كبيرة، واستعدت البعثة لاستقبال الحجاج بداخله بمخيمات مكيفة ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة منها للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه شدد على المشرفين بضرورة التحرك فى منى لرمي الجمرات فى مجموعات، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك فى أوقات الظهيرة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظًا على سلامتهم.