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«الهجرة» تحدد إجراء مهما حال انقطاع التواصل مع أحد الحجاج المصريين

كتب:

كريم روماني
02:48 م | الأحد 16 يونيو 2024
الحجاج

الحجاج

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنبيها مهما بشأن الحجاج المفقودين في السعودية، مشددة على المواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام، سواء كانوا متواجدين في مكة المكرمه أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، إبلاغ القنصلية العامة لمصر  في جدة، على رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966).

طرق كتابة بيان الإبلاغ  

وشددت الوزارة في تنبيهها المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن يتضمن الإبلاغ بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه، وبيانات الشخص المفقود وصلة القرابة، وذلك على مدار 24 ساعة.

أداء مناسك الحج

وأشارت القنصلية العامة لمصر في جدة، إلى استمرار عمل غرفة عمليات الحج على مدار 24 ساعة.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.