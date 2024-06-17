سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-6-2024

يشهد سعرالدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعرالدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-6-2024، وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 154.84جنيه للشراء، و155.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعرالدينارالكويتي في بنك مصراليوم عند 154.9 جنيه للشراء، و155.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 150.13 جنيه للشراء، و155.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

فيما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة عند 151.26 جنيه للشراء، و152.23 جنيه للبيع.