سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر العملة الكويتية في مختلف البنوك المصرية وفقًا لمواقع عدد منها عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.93 جنيه للبيع، و155.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.81 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.81 جنيه للبيع، و154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 154.70 جنيه للبيع، و155.81 جنيه للشراء.