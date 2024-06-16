وفاة ثاني سيدة من كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج.. «تمنت حُسن الخاتمة»

توفيت الحاجة سحر حميدان، إحدى حجاج محافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء طوافها حول الكعبة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفيت بملابس الإحرام، لتكون بذلك هي ثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة أثناء مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، أمس، أثناء تأديتها مناسك الحج.

وفاة ثاني سيدة من كفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

وتوفيت الحاجة سحر حميدان، في العقد السادس من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامها بطواف الإفاضة، اليوم الأحد، فيما أبلغ شقيقها أبو اليزيد حميدان، الذي كان يرافقها في رحلة الحج، أسرتهم بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وخيّمت حالة من الحزن على أسرتها لفراقها وعدم قدرتهم على وداعها.

وكتب أبو اليزيد حميدان، شقيق الحاجة سحر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أختي ماتت على إيدي وهيا بتحج»، مرفقاً مع منشوره صورته برفقة شقيقته أثناء أدائهما مناسك الحج 2024.

أحد أفراد أسرة الحاجة سحر: توفيت أثناء طوافها حول الكعبة لاستكمال مناسك الحج

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاجة سحر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من شقيقها أبو اليزيد حميدان، الذي كان يرافقها في رحلة الحج، أخبرهم بوفاتها طبيعياً أثناء طوافها حول الكعبة لاستكمال مناسك الحج.

وأكد أنّ الحاجة سحر كانت تتمتع بحُسن الخلق والسمعة الطيبة، كما أنّها كانت تتمنى أنّ تحج بيت الله الحرام، وتدعو دائماً بحُسن الخاتمة، وقد استجاب الله دعوتها، وماتت في أطهر بقاع الأرض أثناء أداء فريضة الحج.

تواري الثرى بالأراضي المقدسة

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الحاجة سحر، لافتاً إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليها في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ تواري الثرى بالأراضي المقدسة.

وجاءت وفاة الحاجة سحر، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى أبناء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال الوقوف بجبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج 2024.