تفعيل مبادرة «العيد أحلى» في مراكز شباب كفر الشيخ.. أنشطة ترفيهية وفنية

استقبلت ساحات مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

الاستعداد لتفعيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسته تابعت على مدار الساعة التنسيق بين المديرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب والأندية التي بها ساحات بالتنسيق مع الأوقاف، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد، مؤكداً أنّ مراكز الشباب على مستوى المحافظة تستعد لتفعيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

إتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى

وشدّد وكيل الوزارة، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة، وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فاعليات مبادرة «العيد احلى بمراكز شباب مصر»، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.