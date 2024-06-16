«بيطري كفر الشيخ»: انتظام عمل المجازر في أول أيام عيد الأضحى (صور)

تفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، عددا من المجازر الحكومية، لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي بالمجان للأهالي والجمعيات الأهلية.

انتظام عمل مجازر كفر الشيخ

وشهد «بشار»، ذبح عدد من الأضاحي، مشيداً بالإقبال الكبير من أهالي كفر الشيخ والجمعيات الأهلية على المجازر الحكومية لذبح أضاحيهم بالمجان، حرصاً على سلامة اللحوم، وحفاظاً على صحة المواطنين والبيئة.

وأكد «بشار»، أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ أنهت في وقت سابق كافة استعداداتها، لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، مع الإشراف البيطري الكامل، وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وخلوها من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق استهلاك اللحوم، وذلك من خلال مجازرها المنتشرة في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الاطمئنان على سلامة اللحوم

وأهاب «بشار»، المواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك 2024، وأهمها الذبح بالمجازر الحكومية، وذلك لحماية البيئة من التلوث، وأيضاً الاطمئنان على سلامة اللحوم، وتجنباً للعقوبات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.