محافظ كفر الشيخ يشارك أطفال مستشفى مركز الأورام فرحتهم بعيد الأضحى (صور)

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أطفال مستشفى مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ، فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب للأطفال التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة العيد، كما اطمئن على الخدمات المقدمة لهم، وسط حالة من الفرحة عبر عنها مرضى الأورام.

المحافظ يهنئ الأطباء والعاملين بمستشفى مركز الأورام

كما قدم المحافظ، تهنئة العيد للأطباء والعاملين وهيئة التمريض بمستشفى مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ، على قيامهم بدورهم، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال وكافة المرضى في كافة الأوقات، وتقديم رسالة إنسانية سامية للتخفيف من آلامهم، ورسم بسمة أمل على وجه كل طفل وشخص مريض.

مستشفى مركز الأورام الجديد بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مستشفى مركز الأورام الجديد بمدينة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، يُِقدم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والذي يُعد من أحدث مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتزيدوه بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، هذا بالإضافة إلى نُخبة من الأطباء المتخصصين في علاج أورام الأطفال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.