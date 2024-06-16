سبب اعتذار أحمد عز عن عدم المشاركة كضيف شرف في فيلم «عصابة الماكس»

اعتذز الفنان أحمد عز، عن عدم المشاركة كضيف شرف في فيلم «عصابة الماكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي يعرض في موسم عيد الأضحى المبارك الحالي.

سبب اعتذار أحمد عز عن عدم المشاركة في فيلم عصابة الماكس

قال أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أحمد عز كان مرحبا للغاية للمشاركة كضيف شرف فيلم عصابة الماكس؛ ولكن بسبب ضغط تصوير فيلم ولاد رزق 3 القاضية، لم يتمكن من ترتيب المواعيد، لذلك لم يستطع المشاركة.

تفاصيل فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وعدد أخر من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، محمد ثروت، حمدي الميرغني.