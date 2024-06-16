بعد تصدره الإيرادات في مصر.. أحمد عز يحتفل بـ«ولاد رزق» بالسعودية غدا

يطير أحمد عز إلى السعودية غدا، لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية»، الذي انطلق عرضه بدور العرض هناك قبل أيام، إذ من المقرر أن يشهد العرض حضور صناع الفيلم وباقي أبطاله.

ويتزامن إقامة العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق.. القاضية» في السعودية، مع تصدره للإيرادات في مصر، إذ وصل إجمالي إيراداته 29 مليون جنيه بعد 4 أيام من طرحه بدور العرض السينمائي، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الإيرادات خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل العرض الخاص للفيلم في مصر

أقيم العرض الخاص للفيلم في مصر، الثلاثاء الماضي، داخل مركز المنارة للمؤتمرات بحضور أبطاله، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والنقاد.

أبطال فيلم «ولاد رزق.. القاضية»

يشارك في بطولة الفيلم، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفي، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.