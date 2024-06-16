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بعد أقل من 24 ساعة على طرحها.. أغنية «مفيش كده» لمحمد رمضان تتصدر تريند يوتيوب

كتب:

ياسمين محمود
06:33 م | الأحد 16 يونيو 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

تصدرت أغنية «مفيش كده» للفنان محمد رمضان، تريند «يوتيوب» رقم 7  بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في أقل من 24 ساعة.

وظهر «رمضان» في كواليس تسجيل الأغنية بصحبة صناع العمل، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، ومن كلمات وألحان أحمد الديزل.

وتقول بعض كلمات الأغنية: «نازل بليل أقضي سهرة موت.. اللوكيشن عـ الصحاب Go.. بالي رايق المزاج وقابلت بنوتة جميلة موت.. قولتلها هو في جمال كده.. ضحكنا لبعض بقينا صحاب كده.. في حياتي أنا مشوفتش كده.. بالجمال ده لا لا مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده».

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