محمد رمضان يطرح أغنية «مفيش كده» تزامنا مع عيد الأضحى

طرح الفنان محمد رمضان، عن أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «مفيش كده»، بمناسبة موسم عيد الأضحى المبارك، وتُعد أولى أغانيه لموسم الصيف، وهي أغنية من كلمات وألحان أحمد الديزل.

وتقول كلمات الأغنية

نازل بليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة

بيبي شوفي كل دولا محتاجين قبول

عاوزين الإشارة مني يبقوا بالطابور

انتي تبقي حاجة تانية الدنيا تحلي بيكي

وأنا لما اختارت حب اختارت خارج الطابور

عندي رولز رويس.. عندي الهارلي

الأسطورة.. أنا المافيا الأصلي

كلامي ليكي انتي بس وحصري

من الجمال ده.. مفيش كدة

مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة

بروض الأسود مني مستنية أمر

عبيت في كاسي مية لما كله عبّى خمرة

ماشي راسي فوق .. اد اللي جابه الشوق

خبرة في كل لون وانتي بكل دول

عيني مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي

بيقولولي جه افضل مـ اللي كان بالي فيه

غيرك سينيوريتا لا ماليش علاقة بيه

ما تيجي بينا يلا ناخد يومين c'est la vie

من العيون يا ويل سهرتني ليل سحرني طيفك مش بيجيلي نوم

انتي مفيش غيرك اللي تكوني في بيتي يا اللي وانتي جنبي مش محتاج لدول

عينيا سهرانين بفكر انا فيك

تملي بلاغيك رنلي فون

ازاي اكون ناسيك وانت اللي روحي فيك

انت اسلوب حياة .. بروتوكول

مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة، الذي قدمه بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي ومنذر رياحنة وزينة وايمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم وجوري بكر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سعدي جوهر.