رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي لوالدتها الراحلة: «عيدك في الجنة أحلى»

وجّهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة، والتي يحل عيد الأضحى وهي إلى جوار ربها، تاركة ابنتها تتفقد الذكريات التي جمعتهما.

رانيا فريد شوقي تتذكر والدتها

ونشرت رانيا فريد صورة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تجمعها بوالدتها، معلقة: «أمي هي عيدي وفرحة العيد يعني حضن أمي و ضحكتها، مافيش حاجة ليها معني من غيرك يا روح روحي بحاول أعيش واشتغل وأضحك لكن ضحكة مصطنعة، وانبساط زائف والناس فاهمين إني تغلبت على الوجع، والكسرة ونسيتك هما مش عارفين أنا جوايا إيه أنا اتكسرت آه أنا عاملة قوية، لكن الحقيقة إني أضعف من الضعف، تايهة وبالهي نفسي على قد ما أقدر عشان ماركزشي».

وأضافت: «وزرعت في دماغي فكرة إنك مسافرة أمريكا عند طارق أخويا زي ماكنتي بتعملي وأنا مستنياكي ترجعي بالسلامة، أكيد عيدك في الجنة أحلى، وكل حبايبك وأبويا حب عمرك بحبكم أوي إلى أن نلتقي يا روح القلب».