رانيا فريد شوقي تنشر صورة جديدة مع والدها: «عايشة في خيرك وحبك»

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة برفقة والدها الراحل فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت رانيا فريد شوقي وهي تقف أمام صورة والدها، وعلقت: «حبيبي أنت وحشتني أوي، بحبك أوي، وكل سنة وأنت حبيبي، وعايشة في خيرك وحبك، وأمجادك وسيرتك الطيبة الحلوة، وحب الناس ليك».

رانيا فريد شوقي أمام الكعبة

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد نشرت صورة لها من أمام الكعبة المشرفة وهي تحمل صورة والدها الراحل فريد شوقي، وكشفت من خلالها عن أداء مناسك العمرة عن روحه، وكتبت «الحمدلله تمت العمرة لأبويا بفضل الله، ربنا كان مسهلها أوي، ربنا يتقبل مني ويجعلها في ميزان حسناتك يا حبيبي، الله يرحمك يا بابا ويجعل مثواك الجنة».