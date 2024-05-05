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رانيا فريد شوقي تشيد بموهبة الممثل الشاب أحمد عنان: فنان موهوب

كتب:

هبة ياسر
12:41 م | الأحد 05 مايو 2024
رانيا فريد شوقي وأحمد عنان

رانيا فريد شوقي وأحمد عنان

أثنت الفنانة رانيا فريد شوقي على موهبة الممثل الشاب أحمد عنان، وذلك من خلال منشور نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

رانيا فريد شوقي تشيد بموهبة أحمد عنان

ونشرت رانيا فريد شوقي على «فيسبوك» صورة تجمعها بالممثل الشاب أحمد عنان ووجهت له التشجيع من خلال بعض الكلمات الداعمة التي كتبتها، قائلة: «باسم في أولاد ناس، الشاب الفنان الموهوب أحمد عنان، رغم إنه كان في المسلسل شرير ومتنمر مع أصحابه، لكن كان صعبان عليا، لأنه ضحية بسبب أبوه وأمه، وهو كفنان جسد ده بشطارة بالتوفيق يا أحمد قدامك مستقبل إن شاء الله تحقق كل أحلامك».

أعمال جمعت أحمد عنان ورانيا فريد شوقي

وشاركت رانيا فريد شوقي الممثل الشاب أحمد عنان في مسلسل ولاد ناس، بطولة أحمد وفيق وصبري فواز وإيهاب فهمي.

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بقلم هبة ياسر