أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الاسترشادي لامتحان مادة اللغة العربية الصف الثالث الثانوي 2024، موضحة أنه نفس نموذج العام الماضي، ويتضمن أسئلة متنوعة سواء مقالية أو موضوعية «اختيار من متعدد»، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

النموذج الاسترشادي لامتحان مادة اللغة العربية

يتضمن النموذج الاسترشادي لامتحان مادة اللغة العربية قطعة عن البصمة الكربونية، وعدد من الأسئلة حولها مثل سب باهتمام العلماء بالانبعاثات الكربونية، وكيفية استفادة الدول من قياس البصمة الكربونية، وأخيرًا المصطلحات التي تشير إلى قياس أثر الأنشطة البشرية على البيئة، وسؤال حول ماذا يحدث إذا تجاوزت البصمة البيئية القدرة الاستيعابية للأرض، واقتراح أربع إجراءات فردية تساعد في تقليل البصمة الكربونية.

قطعة حول ما كتبه يحيى حقي في سيرته الذاتية

ويتضمن النموذج قطعة حول ما كتبه يحيى حقي في سيرته الذاتية وأسئلة موضوعية حول سبب رغبته في إنهاء الدراسة بمدرسته الابتدائية، والمغزى من ذكر عبارة «كسوط صاحب الجواد الأصيل له وقع وليس له لسع» بعد قوله «ربتنا بلسانها».

كما اشتمل النموذج الاسترشادي لامتحان مادة اللغة العربية الصف الثالث الثانوي 2024، على أسئلة متعلقة بالنحو حول الفعل اللازم وإعراب بعض الكلمات والخبر ونوعه والصياغة الصحيحة لبعض الجمل، والمبني للمجهول وأدوات الشرط.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تُعقد ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، وللاطلاع على النموذج اضغط هنا.