عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. اعرف توزيع الدرجات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، يوم السبت 22 يونيو الجاري، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

عدد أسئة اللغة العربية للثانوية العامة

وجاءت عدد أسئة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، وتوزيع الدرجات للأسئلة المقالية والموضوعية، كالتالي:

- مجموع أسئلة امتحان اللغة العربية 60 سؤالًا.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان اللغة العربية 56 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.

- عدد أسئلة بدرجة واحدة (44 سؤالا) بنظام الاختيار من متعدد.

- عدد الأسئلة بدرجتين (15 سؤالًا) بينهم 12 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

- عدد الأسئلة بـ 6 درجات (سؤال واحد مقالي).

درجات امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024

- الدرجة الكلية لأسئلة اللغة العربية الاختيار من متعدد 68 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة اللغة العربية المقالية 12 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- زمن الامتحان ثلاث ساعات.