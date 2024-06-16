حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ بدأت عدد من المحافظات إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي ومنها على سبيل المثال محافظة المنوفية، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بالأورق المطلوبة واستيفاءها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة

ومن المقرر أن يبدأ التقديم اعتباراً من شهر يوليو المقبل، لتستعد المدارس لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، ترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة، وهي كالآتي:

- أصل استمارة النجاح.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- 4 صورة شخصية.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- ملف من المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في أرقام

- جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%.

- بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 19977 طالبا وطالبة.

- بلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

- جاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97%.

- جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

- جاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27 % والشيخ زايد 91.98%.

- حصل عدد 721 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية من إجمالي 191.977.