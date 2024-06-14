امتحان اللغة العربية للثانوية العامة العام الماضي.. «درب نفسك على الأسئلة»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، رابط امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الماضي، وذلك لتدريب الطلاب على حل الامتحانات وشكل الأسئلة، سواء الاختيار من متعدد أو المقالية، إضافة إلى توفير نماذج الإجابات.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة هي نفس مواصفات العام الماضي ولا تغيير فيها، وهي كالتالي:-

- مجموع أسئلة امتحان اللغة العربية 60 سؤالًا، 56 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 44 سؤالا بنظام الاختيار من متعدد.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 15 سؤالًا بينها 12 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

- عدد الأسئلة بـ6 درجات: سؤال واحد مقالي.

درجات امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024

- الدرجة الكلية لأسئلة اللغة العربية الاختيار من متعدد 68 درجة.

- الدرجة الكلية لأسئلة اللغة العربية المقالية 12 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- زمن الامتحان ثلاث ساعات.