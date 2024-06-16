امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024.. المواصفات الرسمية كاملة

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الكاملة لامتحان امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024، والذي من المقرر أن يُعقد يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، وسط استعدادات مكثفة بالتنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية.

مواصفات امتحان اللغة العربية

وتُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024 وهي كالآتي:

- يُعقد الامتحان ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

- يتضمن الامتحان على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية.

- الأسئلة الموضوعية تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

- يتضمن الامتحان على 51 سؤال اختبار من متعدد.

- يتضمن الامتحان على 4 أسئلة مقالية.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالاً.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، استعدادات امتحانات الثانوية العامة، وفق ما سبق وأعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهي كالآتي:

- التأكيد على الطلاب مراجعة البيانات الخاصة كرقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة 745086 طالبًا.

- 1981 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات قبل دخول اللجنة.

- المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف أثناء الامتحان.

- غرفة العمليات ترصد على الفور أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.

- اللغة الأجنبية الثانية ستكون مادة رسوب ونجاح العام الدراسي المقبل فقط.