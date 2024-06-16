خالد النبوي يروّج لفيلم «أهل الكهف» في أول أيام عيد الأضحى

روج الفنان خالد النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»؛ لفيلم «أهل الكهف» الذي يعرض في دور العرض، في موسم عيد الأضحى.

خالد النبوي من فيلم «أهل الكهف»

ونشر خالد النبوي صورة لشخصيته داخل الفيلم معلقًا: «كل سنة وأنتم طيبين، القائد سبيل، فيلم أهل الكهف للمخرج الكبير عمرو عرفة في دور العرض الآن».

فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» مأخوذ عن مسرحية بالعنوان نفسه للكاتب الكبير توفيق الحكيم، فيما قام الكاتب أيمن بهجت قمر بكتابة معالجة سينمائية للمسرحية وهو من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.