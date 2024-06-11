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خالد النبوي يشكر صناع عمل فيلم أهل الكهف: تعيش السينما بمواهبها الحقيقية

كتب:

ياسمين محمود
11:36 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

وجّه الفنان خالد النبوي، عبر حسابه على منصّة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الشكر لصناع عمل فيلم أهل الكهف.

وشارك خالد النبوي البوستر الدعائي، معلقًا عليه: «عن الناس الحلوة وراء الكاميرا اللي عملت فيلم أهل الكهف، براڤو ياسمين القاضي مصممة الملابس ملابس رائعة مبهرة نقلتنا لزمن الفيلم بإشراف المخرج الكبير عمرو عرفة.. وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية من بكرة نتقابل في دور العرض».

أبطال فيلم أهل الكهف

والفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

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