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أول تعليق من أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد الأضحى مع أهل منطقته بعين شمس

كتب:

ياسمين محمود
07:05 م | الأحد 16 يونيو 2024
أحمد العوضي

أحمد العوضي

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته، بعد احتفاله بعيد الأضحى المبارك، وسط أهل منطقته في عين شمس، إذ ذبح عجلا للأضحية صباح اليوم.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «رزقنا في الدنيا محبة الناس، الحمدلله، مفيش أحلى من إنك تبقى في وسط إخواتك اللي بينك وبينهم كل الحب»

العوضي يحتفل بعيد الأضحى في عين شمس

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد الأضحى، وسط أبناء منطقته في عين شمس، وظهر خلال مقطع فيديو نشره خلال حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام معلقا: «الأضحية وسط أهلي وأخواتي في بلدي عين شمس، كل سنة وكل أخواتي في مصر طيبيبن وبصحة وسلامة.. عيد سعيد عليكم».

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