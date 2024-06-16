«الموسيقيين» تنعى الموزع عمرو عبد العزيز: «تعامل مع نجوم كبار ورحل في صمت»

نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الموزع عمرو عبد العزيز الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث قال: «عشرة عمري وأخويا وحبيبي وصديقي وزميل النجاح الموزع الكبير والإنسان الجميل المهذب المحترم عمرو عبد العزيز في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ياحبيبي».

حلمي عبد الباقي ينعى عمرو عبد العزيز

كما نعى الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة الموسيقيين، الموزع الموسيقي الراحل قائلا: «البقاء لله الموزع الموسيقي الكبير عمر عبد العزيز حبيبي يا عمر صحيت دلوقتي على هذا الخبر المؤلم والمفجع مصدقتش عيني، قابلتك آخر مرة في رمضان، وكنت سعيد أوي إني شوفتك، وكنت زي القمر، واستعدنا ذكريات مع بعض بس أكيد أنت في مكان أفضل وأحسن».

وفي سياق متصل، نعى الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، الموزع الراحل، قائلا: «استيقظنا اليوم على خبر مؤلم، اليوم هو يوم حزين على موسيقيين مصر، فقدنا اليوم الموسيقي والموزع عمرو عبد العزيز بعد معاناته مع المرض، يشهد جميع موسيقيين مصر وأنا منهم بأخلاق هذا الرجل وأدبه وتواضعه، تعامل مع كبار النجوم في توزيع أعمال فنية متميزة، ورحل في صمت دون أن يزعج أحد، لم ولن ننساك يا عمرو».

تعاون عمرو عبد العزيز مع كبار المطربين

وتعاون «عبد العزيز» خلال مشواره الفني مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي، منهم حلمي عبد الباقي ولطيفة ولطفي بوشناق وأصالة ومدحت صالح، كما وزّع لكاظم الساهر أغنية «عيد وحب».

كما قدم أكثر من أوبريت غنائي وطني، بينها، أوبريت «مصر المكان والمكانة» الذي شارك في غنائه عدد كبير من الفنانين منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.