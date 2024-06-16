«نيويورك بوست»: خبير أبراج يتوقع اندلاع الحرب العالمية الثالثة الثلاثاء المقبل

يتوقع خبير أبراج هندي، كوشال كومار، والملقب بـ«نوستراداموس الجديد»، أن تنطلق بداية الحرب العالمية الثالثة خلال أيام قليلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

اندلاع الحرب العالمية الثالثة

زعم كوشال كومار في مقابلة مع «نيويورك بوست» أن «يوم الثلاثاء، 18 يونيو 2024، قد يكون موعدًا محتملاً لانطلاق الحرب العالمية الثالثة»، مستندًا إلى محفزات كوكبية.

وفي يوم الخميس، أثار كومار سلسلة من الأحداث الحالية والمزعجة لتبرير ادعائه في منشور آخر على شبكة «ميديوم».

استشهد كومار بانطلاق الحرب العالمية الثالثة بسبب هجوم وقع مؤخرًا، استهدف وقتل تسعة حجاج هندوس في جبال الهيمالايا وأصاب 33 آخرين.

وبعد ذلك، أشار إلى إطلاق أعيرة نارية على المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، عندما عبرت قوات من الشمال إلى المنطقة المنزوعة من السلاح يوم الأحد.

وأوضح «كومار» أن روسيا في مناورة تذكرنا بأزمة الصواريخ الكوبية، ترسل سفن حربية، بما في ذلك غواصة نووية إلى هافانا.

وقالت الصحيفة إنّ الصين كانت تدير تدريبات حربية قبالة الشواطئ التايوانية، مما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين.

سيناريو الحرب المتطورة

يقول «كومار»: «شهد العالم سيناريو الحرب المتطورة في النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم خلال الأيام الماضية».

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى لو لم يتم تمرير الحرب العالمية الثالثة في غضون أيام، يحذر مسؤولو الدول من أنها مصدر قلق خطير.

وحذرت منظمة حلف شمال الأطلسي، قبل بضعة أشهر من أن الحرب مع روسيا في السنوات العشرين المقبلة قد تكون حتمية.