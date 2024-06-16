اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي» يشيد بحسن تنظيم السعودية لمناسك الحج

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الإثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يشيد بحسن تنظيم السعودية لمناسك الحج

- العيد.. فرحة وتكافل

- المواطنون يحتفلون فى الساحات والحدائق والمتنزهات «حياة كريمة» ترسم البهجة على الوجوه

- التحالف الوطنى يواصل دعم «الأكثر فقراً» بلحوم الأضاحى وكسوة العيد

- أول أيام العيد فى «غزة»: الفلسطينيون يُصلّون على الركام.. وإسرائيل تواصل القصف

- مراكز تدريب العمال الطريق لنهضة مصر

- تعاون «مصرى - روسى» لإعداد كوادر فى مجال الطاقة النووية

- اليوم.. الزمالك يواجه المصرى و«جوميز» يعدل فى تشكيل الفريق

- محاولات «الإرهابية» لاستقطاب روسيا والصين

الصفحة الثانية

- «العيد فرحة».. ألعاب نارية وبلالين وسيلفى

- «القاهرة والجيزة»: المواطنون يحتفلون فى الساحات والمتنزهات

- 6 مجازر حكومية بالعاصمة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمة الذبح بالمجان وفحص الذبيحة ظاهرياً وباطنياً.. و50 ألف رأس ماشية مستهدف ذبحها بمجازر القاهرة.. وتحذير من النحر فى الشوارع والغرامة 10 آلاف

- المحافظات: زحام فى الحدائق والشواطئ.. و«حياة كريمة» ترسم البهجة على وجوه الأهالى

- المحافظون يحرصون على مشاركة المواطنين الصلاة وتقديم التهنئة.. وتوزيع ورود وهدايا بصور الرئيس السيسى على الأطفال والمواطنين فى الساحات والمساجد

- «التحالف الوطنى»: توزيع اللحوم على الأكثر احتياجاً

- «التنمية المحلية»: توفير سبل الراحة للمواطنين

الصفحة الثالثة

- حجاج بيت الله يرمون جمرة «العقبة الكبرى» ويؤدون طواف الإفاضة

- أول أيام العيد بـ«غزة»: إسرائيل تواصل قصف القطاع وتتراجع عن وقف العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية

- «الصحة»: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفاً و871 حاجاً مصرياً

- «عبدالغفار»: 1110 حالات تم تحويلها للمستشفيات السعودية لتلقى الخدمات الطبية

- قيادى بحركة فتح: الحزن يخيم على غزة فى «الأضحى».. والاحتلال لم يحترم قدسية العيد

الصفحة الرابعة

- مراكز تدريب العمال.. سواعد نهضة مصر

- «أيادى التنمية»: 80 مركز تدريب لرفع كفاءة 30 مليون عامل

- «مجمع عمال مصر»: تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.. وتوفير فرص عمل جيدة

- «حسين»: نوفر كل الاحتياجات.. ومنظومة العمل لدينا تضم أكثر من 5 آلاف كادر بشرى

- «الجامعة العمالية»: قلعة التعليم الفنى والتدريب المهنى لـ30 ألف طالب سنوياً

- «الفقى»: لها 11 فرعاً بالمحافظات.. ونسعى لإعادتها إلى نظام الأربع سنوات

الصفحة الخامسة

- «الغزل والنسيج»: 3 مراكز لخدمة مليون عامل بالقطاع

- «الصناعات الغذائية»: تدريب 150 ألف عامل وعاملة بـ 120 شركة

- «الصناعات الهندسية»: تكوين كادر نقابى قادر على دفع عجلة التنمية

- «النقل البرى»: أكاديمية صناعية لتدريب ألف طالب سنوياً

- «البناء والأخشاب»: توفير مستوى عالٍ من الكفاءات لسوق العمل

- العمال: التدريب يشهد طفرة حقيقية.. ويواكب تطورات سوق العمل المحلية والدولية

- رئيس اتحاد العمال: سوق العمل تشهد تغييرات كبيرة.. ونحرص على إعداد العمال وفق ضوابط عالمية

الصفحة السادسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- محاولات «الإرهابية» لاستقطاب روسيا والصين

- «التنظيم» كان يحاول إقناع الجميع بأهمية وجود مرشح إسلامى فى قيادة مرحلة ما بعد 25 يناير

- حرصت عندما وافقت الصين وروسيا على قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن اليمن على أن تكون غير محددة المعالم.. أو واضحة فى توجهها خوفاً من أن تُغضب أمريكا

الصفحة السابعة

- أحمد عز:الشهرة السريعة قد تتحقق من إعلان ولكن المكانة تحتاج سنوات

- الفيلم نقلة فى صناعة السينما المصرية وأشعر بأننى «سايب إيدى» عند التعاون مع كريم عبدالعزيز و«أنا مبهزرش فى شغلى»

- مشهد الأكشن مع «فيورى» داخل السيارة كان مُتعباً لدرجة الهلاك.. وظروف «الفيشاوى» و«داود» منعتهما من الوجود فى الجزء الثالث

الصفحة الثامنة

- سحر الجعارة: يسِّروا

- «حلّى عيدك».. عروض على التسالى.. والكحك مجاناً فى الشوارع

- «دياسطى» ينافس «الخالة نوسة».. مين عروسة الساحة؟

- بطلة التزلق.. «مريم» تسير نحو العالمية على عجلات «الباتيناج»