اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «التضامن»: مصر استقبلت 791 طائرة و212 مركبا تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة
كتب:
محمد عزالدين
07:26 م | الجمعة 14 يونيو 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «التضامن»: مصر استقبلت 791 طائرة و212 مركباً تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المدنيين الفلسطينيين.. و40 شهيداً بسبب الجوع
- وثائق تكشف صفقات «الإرهابية» مع أمريكا
- 11 عاماً على ذكرى ثورة 30 يونيو.. خالد حنفى يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية
- «بديع» طلب من واشنطن تطمينات حول مستقبل الجماعة بعد إسقاط «مبارك»
- أمريكا دعّمت «الإخوان» لتحقيق مصالحها وتعرف أن دعواتها عن الديمقراطية مزيفة
- 2 مليون حاج على «عرفات» لأداء الركن الأعظم اليوم
- «السياحة» تضع سيناريوهات لحل أزمة المبيت بـ«مِنى» من بينها توكيل الآخرين لـ«رمى الجمرات»
- «التخطيط»: الصندوق السيادى للصناعة هدفه توطين التكنولوجيا
- «السعيد»: نخطط لجذب استثمارات أجنبية بالتعاون مع مبادرتى «ابدأ وصنّع»
- «التعليم العالى»: نعمل لتمكين الخريجين من المنافسة فى سوق العمل
- «عاشور»: الاستراتيجية الوطنية للتعليم تدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال
- الإرشاد الزراعى الرقمى تواصل ومعلومات «أون لاين»
- تطوير الزراعة عبر «السوشيال ميديا»
- المنصات الإلكترونية «مرشد أمين» لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأرباح
- «عزوز»: نفذنا العديد من الحقول الإرشادية وحققنا طفرة فى المحاصيل
- «ضربة ثلاثية» للأهلي.. «الأحمر» سيفقد «معلول وأبوعلى وتاو» فى القمة.. وغياب «شيكابالا» عن الزمالك أمام المصرى
الصفحة الثانية
- الاحتلال يواصل استهداف المدنيين فى غزة.. و40 حالة وفاة بسبب الجوع
- قوات «تل أبيب» تقتحم باحات «الأقصى» وتمنع المصلين من الدخول.. و«حزب الله» يدخل على خط المواجهة ويُطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل
- «الإنتاج الحربى»: تطوير خطوط «الأسلحة والذخيرة».. وتنفيذ 9 مشروعات حربية منذ 30 يونيو 2023
- نُساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص
- تعاون «مصرى - قطرى» فى الخدمات البيطرية وتصدير الخيول
- «شاهين»: يعزز القدرات ويفتح آفاقاً تصديرية وشراكة.. وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين
- «التضامن»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان فى العيد
- «عثمان»: إجراءات وقائية ضمن برامج حماية المتعافين والحد من الانتكاسة خلال الإجازة
- «التخطيط»: 5.9 مليار جنيه لتنفيذ 175 مشروعاً بالبحر الأحمر
- «السعيد»: الدولة حريصة على إشراك المواطن فى جهود تطوير منظومتى التخطيط والمتابعة
الصفحة الثالثة
- «لبّيك اللهم لبّيك»: 2 مليون حاج بينهم 60 ألف مصرى يقفون على صعيد جبل عرفات اليوم لأداء الركن الأعظم من الحج
- خطة لنقل الحجاج من عرفات للمزدلفة وقت «النفرة».. و«السياحة» تضع سيناريوهات لحل أزمة المبيت بـ«مِنى» من بينها الانتقال يومياً للمشعر بالأوتوبيسات
- تصعيد 3 حجاج مرضى بسيارة إسعاف وتسجيل حالتى وفاة لمصريتين ودفن إحداهما بمكة.. و8 أئمة من الأوقاف يعقدون ندوات دينية بالمخيمات
- «الرى»: رفع درجة الاستعداد وتفعيل «الطوارئ» داخل الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى
- «سويلم»: تكثيف الجهود فى المحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه فى الصيف
- و«القابضة للمياه» تستعد بفرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع أعطال الشبكات
- «البحر الأحمر»: تحاليل مستمرة للمياه.. و«سوهاج»: غرفة عمليات للأزمات
- «الإسكان»: مشروعات تشجير لتوفير متنزهات لسكان المدن الجديدة فى فترة الإجازات
- زراعة ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة ضمن «اتحضر للأخضر».. وبدء تشغيل محطة الرميلة 4 لتحلية مياه البحر
الصفحة الرابعة
- الإرشاد الزراعى الرقمى.. تواصل «ديجيتال» ومعلومات «أون لاين»
- جلسات عبر «السوشيال ميديا» لتطوير منظومة الزراعة فى مصر
- المنصات الإلكترونية «مرشد أمين» لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح
- «إبراهيم»: تعود بالنفع على صغار المزارعين.. و«غنيم»: برامج بحثية هدفها إيجاد حلول عملية للمشكلات.. ونعمل على إعداد كوادر إرشادية مؤهلة
- «الإصلاح الزراعى»: هدفنا رفع إنتاجية الأراضى وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة
- أكاديمى: ضرورة ملحَّة.. وقفزة تكنولوجية هائلة نحو المستقبل
- رئيس «الإرشاد الزراعى»: نقدم الاستشارات الزراعية وننشر التوصيات والإرشادات عبر «واتساب»
الصفحة الخامسة
- عضو بـ«التخطيط القومى»: مصر تُصدر منتجاتها الزراعية لأكثر من 100 دولة حول العالم
- رئيس «العربى للأمن الغذائى»: تغير المناخ فرض إنشاء الدلتا البديلة.. والصعيد هو المستقبل
- مقال رأي لـ د. يسري الشرقاوي، بعنوان: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
- مقال رأي لـ د. وليد محمد الحنفي، بعنوان: الزراعة النظيفة المستدامة هي الحل
- مقال رأي لـ م. حاتم الرومي، بعنوان: عمق الوعي البيئي والاقتصاد الوطني
الصفحة السادسة
- خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»
- بعد 11 عاما على الثورة.. وثائق تكشف صفقات الجماعة الإرهابية مع أمريكا
- لم تفلح زيارات «بوزنر وهيلارى وأوباما» فى إنقاذ «الإخوان» وفشلوا فى الإبقاء عليها ونجح المصريون فى إزاحتهم
- أمريكا دعمت «الجماعة» حرصاً على مصالحها وليس حباً فيها وتعرف أن دعواتها عن الحرية واحترام الأقباط والمرأة مزيفة
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ النائب علاء عابد، بعنوان: الرئيس السيسي.. مواقف تاريخية من أجل فلسطين
- مقال رأي لـ الدكتور يوسف عامر، بعنوان: ثواب الحج
- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: توثيق «الاختيار» المصري في الدراما
- مقال رأي لـ الشيخ ياسر السيد مدين، بعنوان: كيف وصلتنا السنة؟ «6»
- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: مصر على رادار الاقتصاد العالمي
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: لدي «1000» علامة استفهام حول «عبدالباري عطوان»
الصفحة الثامنة
- «البلدى يوكل».. «الوطن» فى «مدبح السيدة زينب» قبل العيد
- أقدم جِزارة.. «إسلام» يكمل المسيرة: بقرى وجاموسى وضانى.. تحت الطلب
- «طلعت البنت لأمها».. «هدير» فى مهمة لمدة 15 يوماً: أصل «الحلويات»
- «كولاجين طبيعى».. «ربيع» 20 سنة خبرة فى الكوارع ولحمة الراس: «لا للبرجر»
- روايح الشهر الكريم.. «كنافة وقطايف» على مائدة إفطار «ذى الحجة»
- فى كل شبر بمصر.. ماراثون «دراجات» احتفالاً بيومها العالمى