اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «التضامن»: مصر استقبلت 791 طائرة و212 مركبا تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «التضامن»: مصر استقبلت 791 طائرة و212 مركباً تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

- قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المدنيين الفلسطينيين.. و40 شهيداً بسبب الجوع

- وثائق تكشف صفقات «الإرهابية» مع أمريكا

- 11 عاماً على ذكرى ثورة 30 يونيو.. خالد حنفى يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية

- «بديع» طلب من واشنطن تطمينات حول مستقبل الجماعة بعد إسقاط «مبارك»

- أمريكا دعّمت «الإخوان» لتحقيق مصالحها وتعرف أن دعواتها عن الديمقراطية مزيفة

- 2 مليون حاج على «عرفات» لأداء الركن الأعظم اليوم

- «السياحة» تضع سيناريوهات لحل أزمة المبيت بـ«مِنى» من بينها توكيل الآخرين لـ«رمى الجمرات»

- «التخطيط»: الصندوق السيادى للصناعة هدفه توطين التكنولوجيا

- «السعيد»: نخطط لجذب استثمارات أجنبية بالتعاون مع مبادرتى «ابدأ وصنّع»

- «التعليم العالى»: نعمل لتمكين الخريجين من المنافسة فى سوق العمل

- «عاشور»: الاستراتيجية الوطنية للتعليم تدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال

- الإرشاد الزراعى الرقمى تواصل ومعلومات «أون لاين»

- تطوير الزراعة عبر «السوشيال ميديا»

- المنصات الإلكترونية «مرشد أمين» لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأرباح

- «عزوز»: نفذنا العديد من الحقول الإرشادية وحققنا طفرة فى المحاصيل

- «ضربة ثلاثية» للأهلي.. «الأحمر» سيفقد «معلول وأبوعلى وتاو» فى القمة.. وغياب «شيكابالا» عن الزمالك أمام المصرى

الصفحة الثانية

- الاحتلال يواصل استهداف المدنيين فى غزة.. و40 حالة وفاة بسبب الجوع

- قوات «تل أبيب» تقتحم باحات «الأقصى» وتمنع المصلين من الدخول.. و«حزب الله» يدخل على خط المواجهة ويُطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل

- «الإنتاج الحربى»: تطوير خطوط «الأسلحة والذخيرة».. وتنفيذ 9 مشروعات حربية منذ 30 يونيو 2023

- نُساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص

- تعاون «مصرى - قطرى» فى الخدمات البيطرية وتصدير الخيول

- «شاهين»: يعزز القدرات ويفتح آفاقاً تصديرية وشراكة.. وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين

- «التضامن»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان فى العيد

- «عثمان»: إجراءات وقائية ضمن برامج حماية المتعافين والحد من الانتكاسة خلال الإجازة

- «التخطيط»: 5.9 مليار جنيه لتنفيذ 175 مشروعاً بالبحر الأحمر

- «السعيد»: الدولة حريصة على إشراك المواطن فى جهود تطوير منظومتى التخطيط والمتابعة

الصفحة الثالثة

- «لبّيك اللهم لبّيك»: 2 مليون حاج بينهم 60 ألف مصرى يقفون على صعيد جبل عرفات اليوم لأداء الركن الأعظم من الحج

- خطة لنقل الحجاج من عرفات للمزدلفة وقت «النفرة».. و«السياحة» تضع سيناريوهات لحل أزمة المبيت بـ«مِنى» من بينها الانتقال يومياً للمشعر بالأوتوبيسات

- تصعيد 3 حجاج مرضى بسيارة إسعاف وتسجيل حالتى وفاة لمصريتين ودفن إحداهما بمكة.. و8 أئمة من الأوقاف يعقدون ندوات دينية بالمخيمات

- «الرى»: رفع درجة الاستعداد وتفعيل «الطوارئ» داخل الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى

- «سويلم»: تكثيف الجهود فى المحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه فى الصيف

- و«القابضة للمياه» تستعد بفرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع أعطال الشبكات

- «البحر الأحمر»: تحاليل مستمرة للمياه.. و«سوهاج»: غرفة عمليات للأزمات

- «الإسكان»: مشروعات تشجير لتوفير متنزهات لسكان المدن الجديدة فى فترة الإجازات

- زراعة ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة ضمن «اتحضر للأخضر».. وبدء تشغيل محطة الرميلة 4 لتحلية مياه البحر

الصفحة الرابعة

- الإرشاد الزراعى الرقمى.. تواصل «ديجيتال» ومعلومات «أون لاين»

- جلسات عبر «السوشيال ميديا» لتطوير منظومة الزراعة فى مصر

- المنصات الإلكترونية «مرشد أمين» لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح

- «إبراهيم»: تعود بالنفع على صغار المزارعين.. و«غنيم»: برامج بحثية هدفها إيجاد حلول عملية للمشكلات.. ونعمل على إعداد كوادر إرشادية مؤهلة

- «الإصلاح الزراعى»: هدفنا رفع إنتاجية الأراضى وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة

- أكاديمى: ضرورة ملحَّة.. وقفزة تكنولوجية هائلة نحو المستقبل

- رئيس «الإرشاد الزراعى»: نقدم الاستشارات الزراعية وننشر التوصيات والإرشادات عبر «واتساب»

الصفحة الخامسة

- عضو بـ«التخطيط القومى»: مصر تُصدر منتجاتها الزراعية لأكثر من 100 دولة حول العالم

- رئيس «العربى للأمن الغذائى»: تغير المناخ فرض إنشاء الدلتا البديلة.. والصعيد هو المستقبل

- مقال رأي لـ د. يسري الشرقاوي، بعنوان: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- مقال رأي لـ د. وليد محمد الحنفي، بعنوان: الزراعة النظيفة المستدامة هي الحل

- مقال رأي لـ م. حاتم الرومي، بعنوان: عمق الوعي البيئي والاقتصاد الوطني

الصفحة السادسة

- خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- بعد 11 عاما على الثورة.. وثائق تكشف صفقات الجماعة الإرهابية مع أمريكا

- لم تفلح زيارات «بوزنر وهيلارى وأوباما» فى إنقاذ «الإخوان» وفشلوا فى الإبقاء عليها ونجح المصريون فى إزاحتهم

- أمريكا دعمت «الجماعة» حرصاً على مصالحها وليس حباً فيها وتعرف أن دعواتها عن الحرية واحترام الأقباط والمرأة مزيفة

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ النائب علاء عابد، بعنوان: الرئيس السيسي.. مواقف تاريخية من أجل فلسطين

- مقال رأي لـ الدكتور يوسف عامر، بعنوان: ثواب الحج

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: توثيق «الاختيار» المصري في الدراما

- مقال رأي لـ الشيخ ياسر السيد مدين، بعنوان: كيف وصلتنا السنة؟ «6»

- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: مصر على رادار الاقتصاد العالمي

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: لدي «1000» علامة استفهام حول «عبدالباري عطوان»

الصفحة الثامنة

- «البلدى يوكل».. «الوطن» فى «مدبح السيدة زينب» قبل العيد

- أقدم جِزارة.. «إسلام» يكمل المسيرة: بقرى وجاموسى وضانى.. تحت الطلب

- «طلعت البنت لأمها».. «هدير» فى مهمة لمدة 15 يوماً: أصل «الحلويات»

- «كولاجين طبيعى».. «ربيع» 20 سنة خبرة فى الكوارع ولحمة الراس: «لا للبرجر»

- روايح الشهر الكريم.. «كنافة وقطايف» على مائدة إفطار «ذى الحجة»

- فى كل شبر بمصر.. ماراثون «دراجات» احتفالاً بيومها العالمى