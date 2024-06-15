اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «المالية»: دبَّرنا التمويل الإضافي للموازنة من موارد الدولة بدون قروض جديدة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المالية»: دبَّرنا التمويل الإضافى للموازنة من موارد الدولة بدون قروض جديدة

- 20 مليون جنيه «فكة إضافية» لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعين الحكومى والخاص

- «الصحة»: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية خلال 4 أيام

- «التعليم العالى»: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية وتوفُّر جميع الأدوية

- «الإرهابية» خططت لغزو ناعم لأمريكا الشمالية

- مصر تدخل موسوعة «جينيس» بـ4 أرقام قياسية فى أكبر محطة معالجة مياه

- «عيد الأضحى» بدون فرحة فى «غزة» والاحتلال يواصل القصف براً وبحراً وجواً

- «أبومازن» يدعو لاقتصار فعاليات العيد على الشعائر الدينية.. وحجاج «القطاع» يغيبون عن «عرفات» لأول مرة

الصفحة الثانية

- المحافظات استعدت لاستقبال العيد: لجان للمرور على المخابز والأسواق.. وتوفير الخدمات لزوار الحدائق والمتنزهات

- فتح المجازر الحكومية لاستقبال وذبح الأضاحى مجاناً ومنع الذبح العشوائى فى الشوارع والأماكن العامة.. ومواطنون: تسهم فى توفير بيئة صحية للحوم

- «الرعاية الصحية»: غرفة الطوارئ المركزية تتابع تأمين الاحتفالات

- تحديد مستشفيات الإخلاء فى محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل والتعامل مع الحالات الحرجة

- «التخطيط»: تنفيذ 439 مشروعاً تنموياً بالبحيرة بـ 8٫6 مليار جنيه

- «السعيد»: توجيه استثمارات بـ 1.9 مليار جنيه للكهرباء و1.5 مليار للتنمية المحلية ومليار للإسكان

- ‫«الإسكان»: زرعنا 46 ألف شجرة ونخلة فى حدائق العاصمة الإدارية

- «الجزار»: مساحة الحدائق المركزية ألف فدان.. و65% منها مسطحات خضراء ومناطق مزروعة

- مساعد وزير البيئة: ضوابط لمنع قطع الأشجار.. ولجان للمعاينة قبل تنفيذ أعمال «التهذيب»

- موجات الحر الشديدة ظاهرة عالمية تقف وراءها العديد من العوامل منها انبعاثات غازات الدول الصناعية

الصفحة الثالثة

- اليوم.. حجاج بيت الله يتوجهون إلى «مِنى» لرمى جمرة العقبة الكبرى

- بعثة الحج السياحى: نجاح عمليات التصعيد من «مكة المكرمة» إلى «عرفات» دون مشاكل ونقل 7 حجاج بسيارات إسعاف.. وخطة بتوقيتات محددة لتحرك 600 أوتوبيس تقل الحجاج فور غروب شمس يوم عرفات متوجهة إلى «المزدلفة».. وخطيب عرفات يطالب بالدعاء لأهل غزة الذين مسهم الضر والأذى من عدوهم

- نجاح نفرة «حجاج الجمعيات» بعد غروب شمس يوم عرفة إلى مزدلفة

- «عبدالموجود»: نبذل قصارى الجهد لخدمة الحجيج المصريين ليؤدوا المناسك بسهولة ويسر

- «اقتصادية قناة السويس» تستقبل ثالث سفن «ميرسك».. تعمل بالوقود الأخضر

- مباحثات «مصرية - إيطالية» لدراسة مقترح إنشاء محطة «بسيون» لإدارة المخلفات

- عيد بدون فرحة فى «غزة».. والاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف القطاع براً وبحراً وجواً

- «أبومازن» يدعو لاقتصار فعاليات العيد على الشعائر الدينية.. وحجاج غزة يغيبون عن صعيد عرفات قسراً لأول مرة.. والمحاصرون يضحون بخراف نجت من قذائف الاحتلال

الصفحة الرابعة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- الإخوان خططوا لغزو ناعم لأمريكا الشمالية

الصفحة الخامسة

- صافى الأصول الأجنبية لدى «المركزى المصرى» يحقق فائضاً بـ458.63 مليار جنيه لأول مرة منذ مارس 2022

- «الأهلى للصرافة» مستمرة فى تقديم خدماتها طوال عطلة عيد الأضحى

- بنك مصر: قروض تمويل عقارى لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

- بنك التعمير والإسكان يواصل مسيرة توسعه بافتتاح فرع جديد بمدينة 6 أكتوبر

- بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية

- بنك قناة السويس يتيح شراء صكوك الأضاحى بالتعاون مع «الأوقاف»

الصفحة السادسة

- موسم الكبار.. أفلام عيد الأضحى ترفع شعار الكوميديا فى مواجهة الأكشن

- الأشقياء الأربعة يعودون لعالم الجريمة فى «ولاد رزق 3».. و«إمام» مدرس تاريخ يواجه العقبات بـ«اللعب مع العيال»

- «أهل الكهف» يصارعون الزمن فى رحلة مع الخيال.. وعمليات سرقة بنكهة كوميدية فى «عصابة الماكس»

- .. و«سينما الشعب» تعرض الأفلام الجديدة فى 18 محافظة.. وسعر التذكرة 40 جنيهاً

- هيئة قصور الثقافة تشارك المصريين فرحة العيد ببرنامج حافل وعروض موسيقية وفنون شعبية

الصفحة السابعة

- لا مجال للراحة.. الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعداداً للقاء المصرى.. غياب «جابر».. «جوميز» يجهز «نيمار».. وإشادة خاصة بـ«السعيد»

- إسكندرية رايح جاى.. الأهلى يواصل تدريباته لمواجهة الاتحاد.. وترقب موقف «توفيق».. و«كولر» غاضب بسبب «بلعيد»

- على صفيح ساخن.. اليوم الثالث من يورو 2024.. صدام مرتقب بين هولندا وبولندا.. واختبار قوى لإنجلترا أمام صربيا

الصفحة الثامنة

- خالد ميري: لبيك وإن لم أكن بين الحجيـج

- نزلت سوق «الجِمال»

- «كفاية دعوة حلوة»..«جزار» يحتفل مع الزباين بـ«تخفيض سعر اللحوم»

- ورق وصفيح.. مجسمات لـ«الكعبة والخرفان».. عيدية للأطفال