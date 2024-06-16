مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ تستقبل آلاف الزوار في أول أيام عيد الأضحى

استقبلت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بدءاً من صباح اليوم الأحد، آلاف المصطافين القادمين من مختلف أنحاء الجمهورية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

توزيع فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ، وكذا المعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد بجميع الشواطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم، مع التشديد على حُسن معاملتهم.

وناشد «عطية»، المصطافين القادمين من مختلف أنحاء الجمهورية بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ المتواجدين على شواطئ مصيف بلطيم، وعدم السباحة بالأماكن البعيدة والخطرة، متمنياً للجميع قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

موسم صيف 2024

وأنهت مدينة مصيف بلطيم كل استعداداتها لموسم صيف 2024، لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».

وتطل شواطئ مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومترًا، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط.