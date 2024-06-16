9 أماكن للخروج بأسعار رمزية خلال إجازة عيد الأضحى في القاهرة الكبرى.. اعرفها

منذ بدء عيد الأضحى 2024، يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن للخروج لقضاء إجازة عيد الأضحى في القاهرة الكبرى، إذ تحتوى على العديد من الأماكن السياحية والأثرية، والكثير من الحدائق العامة والمنتزهات، التي يلجأ إليها المواطنون، ويحرص الكثيرون على الذهاب إلى مناطق مميزة بأسعار رمزية، لقضاء عطلة العيد، وفي هذا التقرير نستعرض لكم العديد من الأماكن المناسبة.

1- ممشى أهل مصر وكورنيش النيل

يمكن لأى شخص التنزه مع الأسرة في كورنيش النيل بدون رسوم، إذ أن الجزء العلوي منه مجاني كاملاً بطول الكورنيش الجديد، ضمن مشروع ممشى أهل مصر، ويمكن أيضا التنزه مع الأسرة داخل ممشى أهل مصر الجديد، وهو يمتد من كوبرى أكتوبر حتى كوبري إمبابة، ورسوم الدخول 20 جنيها فقط لا غير.

2- حدائق القاهرة

يمكن التنزه مع الأسرة في العديد من الحدائق الموجودة في محافظة القاهرة، بأسعار مخفضة، مثل الحديقة اليابانية الموجودة فى حلوان، وسعر الدخول بها 10 جنيهات فقط، وأيضا الحديقة الدولية الموجودة في مدينة نصر، وسعر الدخول بها 10 جنيهات فقط.

3- برج القاهرة

يتكون برج القاهرة من 16 طابقا، وجرى تصميمة على شكل زهرة اللوتس، يوجد على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويمكن من خلاله رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة، من خلال المنظار المكبر الموجود به، ويستقبل الزائرين من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 1 من صباح اليوم التالي.

4- المتحف القومي للحضارة

يعد من أهم المعالم السياحية في القاهرة، سعر تذكرة الدخول بها 80 جنيها للزائرين المصريين و40 جنيها للطالب، وللأجانب والعرب 500 جنيها، وهو يعمل من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الـ5 مساءً.

5- القرية الفرعونية

يوجد بها مجموعة من الناس الحقيقيين، يرتدون زي الفراعنة، ويجسدون الحياة المصرية القديمة، كما يوجد بها مقبرة توت عنخ أمون، بالإضافة إلى معبد كبير من الحجر الأبيض والعديد من المعالم الأخرى، ومواعيد العمل بها من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 7 مساءً، وتختلف رسوم الزيارة بناءا على محتوى الزيارة، والأطفال من من سن 3 إلى 5 سنوات 60 جنيها، أما من سن 5- 10 سنوات = 20% من سعر التذكرة.

6- متحف النسيج المصري

يوجد متحف النسيج في شارع المعز، ويوجد به كسوة الكعبة المشرفة التي كانت تصنع في مصر في عهد الملك فاروق.

7- فاميلي بارك «حديقة الأسرة»

تعد فاميلى بارك، من أفضل مناطق الخروج للأطفال، حيث تتكون من مساحات ضخمة تسمح للصغار باللعب والركض في أنحائها، كما تضم أيضا عددا كبيرا من الأنشطة الترفيهية، مثل السفاري والمراكز الثقافية، وحديقة الحيوان، والملاعب المفتوحة والمطاعم والنهر السحري، وتقع على طريق السويس بأقرب من مدخل الرحاب.

8- ذا بلاتفورم

يعتبر «ذا بلاتفورم» من أفضل الأماكن الموجودة في المعادي، فهو عبارة عن تجمع كبير من الملاهي والمطاعم والكافيهات، ويطل مباشرةً على النيل، كما يتوافر به العديد من ألعاب الترامبولين والساحات المفتوحة للتزلج، لذلك يعد من أفضل الأماكن في الخروج للعائلات، ترشيحا للعديد من الأفراد، ويقع في كورنيش المعادي، ويمكن الدخول فيه بالمجان، ويختلف متوسط الأسعار فيه وفقا للكافيه والمطعم.

9- جزيرة المعادي

تناسب جزيرة المعادي جميع الفئات العمرية، لأنها تضم صرح ترفيهي كبير في قلب نهر النيل، كما يوجد به العديد من الأنشطة، يمكن ممارستها عند وجودك فه هذه الجزيرة وهى كالآتي:

- مشاهدة العديد من العروض المختلفة في المسرح الكبير.

- التنزه في الممرات بداخل مشتل عصفور الجنة.

- تناول الغذاء في المطاعم الراقية على نهر النيل.

- النزول إلى حمامات السباحة.