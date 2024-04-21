بعد 285 يوما من المشي.. كواليس مثيرة في رحلة السائح الإفريقي إلى برج القاهرة

بالرغم من التعب والإرهاق الذي سيطر على ملامح السائح الإفريقي، فأن سعادته لا توصف باستكمال رحلته التي استمرت شهورًا طويلة، بدأها من كيب تاون بجنوب إفريقيا، وانتهت بالوصول إلى برج القاهرة، وتحطيم الأرقام القياسية سيرًا على الأقدام، في غضون 285 يومًا.

شرارة انطلاق الرحلة

قبل 26 عامًا، خاض أحد الأشخاص في كيب تاون الرحلة ذاتها في الوصول إلى مصر خلال فترة تجاوزت 308 يومًا، هنا كانت الشرارة التي اشتعلت في عقل السائح كيث بويد، صاحب الـ57 عامًا، ودفعته بالإقدام على رحلته من مسقط رأسه في جنوب إفريقيا حتى برج القاهرة، أحد أشهر المعالم السياحية في مصر.

«الرحلة كانت ممتعة، لم يشوبها سوى المعوقات الأساسية من ناحية المبيت فقط»، هكذا علق السائح الإفريقي عن رحلته إلى القاهرة سيرًا على الأقدام، خلال حديثه مع «الوطن».

وخلال الرحلة رافق السائح الإفريقي المرشد السياحي محم على، والذي قال لـ«الوطن»: «إحنا كنا برفقة مستر كيث بداية من معبر أركين، حتى وصلنا إلى برج القاهرة، وهو كان مبسوطا جدًا أنه بيمشي وسط الزرع، لأننا خدنا الطريق الزراعي لحد ما وصلنا القاهرة ومصر ليها مكانة كبيرة عنده وبيحبها جدًا».

صعوبات استمرار الرحلة

ومن أصعب اللحظات التي مرّت على السائح الإفريقي ورفاقه في رحلة الوصول إلى القاهرة سيرًا على الأقدام، عدم الحصول على مكان للمبيت، مما اضطرهم إلى اللجوء لأحد المنازل، مستعينين بخيمهم الخاصة وفق «علي»، مشيرًا إلى أن «كيث» تعرض إلى إصابة في قدمه خلال الرحلة، إلا أنه رفض التوقف عن استكمالها رغبةً منه في نشر ثقافة المشي للجميع، وخاصة لكبار السن، فضلًا عن زيارة المعالم الأثرية في الدول الإفريقية التي مرّ عليها خلال رحلته، والتي تجاوز عددها 9 دول.

ما يقرب من 50 كيلومترًا، كان السائح الإفريقي يقطعها في اليوم الواحد، بعدما يبدأ يومه من الساعة الخامسة صباحًا، و يستمر في المسير حتى 12 منتصف الليل، في رحلته للوصل إلى برج القاهرة، محققًا الرقم القياسي 11753 كيلومترًا.

يقول المرشد الذي رافق السائح الإفريقي: «هو كان بيحكيلنا عن رحلته من البداية والاستمتاع اللي حس بيه، وخاصة في فصل الشتاء وممكن يكمل مشي إلى أثيوبيا».

لحظة وصول السائح الأفريقي

وحينما جاءت لحظة الوصول، كان في استقبال «كيث» أمام محطته الأخيرة في الرحلة، عائلته التي جاءت لرؤيته بعد غياب 7 أشهر ونصف، فضلًا عن مشاركة ابنيه اللحظات الأخيرة في الرحلة: «أولاده حبوا يشاركوه في نهاية الرحلة ومشوا معاه حوالي 15 كيلو»، هكذا عبر «علي».