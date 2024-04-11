يعد برج القاهرة من أبرز المعالم الشهيرة والموجودة في الجزيرة، وهو أحد الخيارات المطروحة لخروجات الأسرة والمجموعات خلال الترتيب لعطلة عيد الفطر المبارك 2024، خاصة أنّ زيارة البرج تتيح للزوار إمكانية مشاهدة القاهرة من أعلى، وبشكل مختلف عن رؤيتها على الأرض.

سعر تذكرة برج القاهرة في عيد الفطر 2024

وحصلت «الوطن» على تفاصيل أسعار زيارة برج القاهرة من الإدارة المسؤولة، في عيد الفطر للمصريين والأجانب الكبار والأطفال، والتي جاءت كالتالي:

سعر تذكرة زيارة البرج القاهرة للمصريين 70 جنيهًا في الأوقات العادية، و100 جنيها في العطلات الرسمية والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك 2024.

سعر تذكرة زيارة البرج للأجانب 250 جنيهًا.

الأطفال أقل من 6 سنوات مجانًا.

تذكرة التليسكوب 10 جنيهات (لمدة دقيقة ونصف).

المنظار المحمول (النظارة) 50 جنيهًا.

رسوم الكاميرا الاحترافية 300 جنيه.

سعر تذكرة برج القاهرة في عيد الفطر 2024 ومواعيد الزيارة

البرج يعمل من 9 صباحًا إلى 12 منتصف الليل، في عيد الفطر يوجد في أعلى البرج كافيه ومطعم دوار، وفاتوة المطعم لمن أراد 300 جنيه لتناول المأكولات والمشروبات، وفي حالة الحصول على طلبات يتم إضافتها فوق السعر المحدد سلفًا، في حين في الكافيه يتم سداد قيمة كل طلب بشكل فردي.