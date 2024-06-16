«البناء والأخشاب»: توفير مستوى عالٍ من الكفاءات لسوق العمل

يمثل قطاع البناء والأخشاب فئة كبيرة من العاملين فى الدولة، لأنه واسع ويدخل فى زوايا كثيرة من القطاعات الأخرى، لذلك كان واجباً على نقابة العاملين فى البناء والأخشاب أن تقوم على تدريبهم وتوفر لهم دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على التميز فى أماكن عملهم، بالتدريب والتثقيف بصورة مستمرة.

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، لـ«الوطن»، إن النقابة تولى تدريب العمال أهمية كبيرة، لأننا ندرك أهمية توفير عمالة على مستوى عالٍ لسوق العمل لتأثيره على عجلة الإنتاج، لذلك تم تجهيز مركز التدريب المهنى بقاعات للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية والتسويق بأحدث أجهزة الكمبيوتر وموصلة بشبكة الإنترنت، وأيضاً بها وسائل الإيضاح وجميع مساعدات العملية التدريبية وكل مستلزمات الدراسة النظرية.

وأكد «الجمل» السعى فى مركز التدريب المهنى المتطور منذ نشأته إلى تقديم خدمة متميزة رفيعة المستوى لكل المتعاملين معه، حيث يقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة تم اختيارها بعناية بما يتناسب مع متطلبات سوق التشييد والبناء والصناعى والفنى، ويحقق للمتدربين بالمركز نقلة كبيرة وفريدة من نوعها فى عملهم تساعدهم على التميز والتفوق والنجاح الدائم، وأن النقابة من خلال مركز التدريب توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات التدريبية التى تخدم العاملين فى مجالات التشييد والبناء.